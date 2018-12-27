КП Беларусь
Возбудили уголовное дело по факту гибели тракториста в Малоритском районе
Мужчина вез новогодние елки и попал в ДТП
Фото: gaibrest.by
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Авария произошла днем 26 декабря на дороге Брест - граница Украины - Олтуш недалеко от деревни Замшаны. МАЗ столкнулся с трактором, который перевозил в прицепе новогодние ели. От удара трактор опрокинулся, тракториста выбросило из кабины на дорогу под колеса грузовика. Мужчина погиб на месте.
- Малоритский РОСК возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - пишет belta.by.