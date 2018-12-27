2018-12-27T13:16:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Возбудили уголовное дело по факту гибели тракториста в Малоритском районе

Мужчина вез новогодние елки и попал в ДТП
Поделиться:
Фото: gaibrest.byФото: gaibrest.by
Изменить размер текста:

Авария произошла днем 26 декабря на дороге Брест - граница Украины - Олтуш недалеко от деревни Замшаны. МАЗ столкнулся с трактором, который перевозил в прицепе новогодние ели. От удара трактор опрокинулся, тракториста выбросило из кабины на дорогу под колеса грузовика. Мужчина погиб на месте.

- Малоритский РОСК возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - пишет belta.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24