Автобус и троллейбус врезались на остановке в Минске. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Восемь пассажиров общественного транспорта пострадали в ДТП, которое произошло 27 декабря в Минске. Примерно в 9.45 на остановке возле перекрестка проспекта Жукова и улицы Глаголева столкнулись автобус и троллейбус.

- Автобус трогался с остановки, в это время водитель троллейбуса хотел остановиться, чтобы высадить пассажиров, - цитирует представителя Госавтоинспекции belta.by.

Двое из пострадавших - пассажиры автобуса, остальные находились в троллейбусе, добавили в ГАИ. По факту аварии проводится проверка, медики осматривают пострадавших. Информации о травмах пассажиров и о причинах ДТП пока нет. У троллейбуса разбито лобовое стекло.