В Дзержинске трое пьяных избили милиционера

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Инспектора ДПС отделения ГАИ Дзержинского РОВД избили трое пьяных мужчин. Милиционер прибыл по вызову гражданки, которая сообщила о том, что во дворе стоит подозрительная машина.

В ответ на просьбу инспектора показать документы и вопрос, что здесь делает компания, 30-летний минчанин, владелец авто, начал выражаться в адрес правоохранителя грубой нецензурной бранью, а затем схватил сотрудника РОВД за куртку и оторвал погон.

- Милиционер скрутил дебошира, но в этот момент двое других находившихся в машине мужчин набросились на стража правопорядка и дважды ударили в лицо, - сообщает УВД Минского облисполкома. Один из нападавших - 30-летний местный житель, а другой, 24-летний, приехал из деревни Негорелое.

Милиционер успел сообщить о нападении в РОВД, прибывшие сотрудники департамента охраны и ГАИ задержали нарушителей, которые оказались нетрезвыми. На всех троих возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.