Александр Лукашенко поздравил детей с Новым годом

Президент признался, что ничто в жизни не приносит ему такую радость, как «возможность подарить детям сказку»

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Президент Беларуси поздравил детей с Новым годом, выступив 27 декабря на благотворительном празднике в рамках акции «Наши дети». Александр Лукашенко пожелал маленьким белорусам использовать зимние каникулы так, «чтобы, когда они закончатся, вы почувствовали, что стали на полступенечки выше, мудрее, чему-то научились».

Президент назвал детей главным достоянием страны и признался, что ничто в жизни не приносит ему такую радость, как «возможность подарить детям сказку, увидеть улыбку и радость в глазах». Лукашенко считает, что нет ничего важнее, чем мирное и счастливое детство:

- В прошлом году все больше и больше журналисты всей планеты показывали глаза настороженных, испуганных детей по причине взрывов от бомб и снарядов. Это уже не детство. И это уже даже не молодость этих детей - это их старение, вызванное неразберихой, связанной со взрослыми, - цитирует пресс-служба президента.

Глава государства хочет, чтобы дети «понимали ценность всего, что подарила им судьба»: ценность самой жизни, независимой страны, мирного неба, хороших людей:

- Очень важно, чтобы вы уже в этом возрасте ставили перед собой определенные цели, добивались их и шли к этим целям, были благодарными тем, кто помогает вам на пути.