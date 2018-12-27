В витебский приют для животных привезли 21 кошку - все из одной квартиры

21 кота из одной квартиры забрала служба отлова. И там еще осталось... Фото: Витебский приют для безнадзорных животных.

Изменить размер текста: A A

Все эти коты и кошки попали в приют для животных из одной витебской квартиры. В стандартной двушке одинокая пенсионерка держала несколько десятков котов. На ужасные запахи из квартиры соседи не раз жаловались в милицию. 27 декабря милиционеры вместе со службой отлова котов изъяли. Но не всех.

- Бабушка не хотела отдавать котов, очень переживала за них, собрала им ссобойку с кормом, - рассказывает мастер санитарной колонны витебской спецавтобазы Александр Сидоров. - Пыталась некоторых спрятать. 21 кота мы забрали, еще четыре или пять осталось. Животные в неплохом состоянии, пенсионерка о них заботилась, кормила "Китикетом", сосисками. Но санитарные нормы соблюдать у нее не получалось.

Животные, судя по всему, в квартире пенсионерки неконтролируемо размножались. Из всей «котофермы» - несколько котов, остальные кошки. На спецавтобазе опасаются, что через несколько месяцев ситуация может повториться - оставшиеся у пенсионерки кошки принесут котят.

В приюте такому новогоднему подарку не рады - он и без того переполнен. Если у вас есть возможность и желание приютить кота, вы можете обратиться в приют по телефонам: +375 (33) 336-78-77 (начальник приюта), +375 (29) 590-00-22 (бригадир), +375 (212) 42-87-74 (диспетчерская). Забрать животное можно в любой день, приют работает без выходных.