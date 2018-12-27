2018-12-27T16:01:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске 16-летняя девушка пропала, уйдя из больницы

Учащуюся колледжа ищут с вечера среды
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске 16-летняя девушка пропала, уйдя из больницы. Фото: ГУВДВ Минске 16-летняя девушка пропала, уйдя из больницы. Фото: ГУВД
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В Минске разыскивают несовершеннолетнюю Маргариту Стешиц - 16-летнюю учащуюся колледжа. Девушка, жительница Солигорска, около пяти часов вечера в среду, 26 декабря, ушла из медицинского учреждения, расположенного по Долгиновскому тракту, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. На данной улице располагается Республиканский научно-практический центр психического здоровья.

На вид Маргарите 16 - 18 лет, рост 163 см. Девушка среднего телосложения, волосы светло-русые, длинные, собраны в хвост, глаза серые. Пропавшая была одета в болоньевую куртку салатового цвета, черные штаны, серый вязаный свитер под горло с изображением Эйфелевой башни. Сумки и других предметов при себе у девушки не было, сообщает столичное ГУВД.

Всех, кто узнал Маргариту по фото и располагает какой-либо информацией о том, где может находиться девушка, просят позвонить в Центральное РУВД Минска по телефонам: +375 (44) 715-16-05, +375 (17) 288-02-02 или по номеру 102.

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