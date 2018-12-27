2018-12-27T16:17:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Заместитель гендиректора «Беларуськалия» задержан за взятку в 10 тыс. долларов

В преступлении также подозревается начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Заместитель гендиректора «Беларуськалия» задержан за взятку. Фото: МВДЗаместитель гендиректора «Беларуськалия» задержан за взятку. Фото: МВД
Изменить размер текста:

Должностные лица ОАО «Беларуськалий» задержаны за получение взятки. Речь идет о незаконном вознаграждении в размере 10 тысяч долларов США. Взятка предназначалась заместителю генерального директора предприятия по строительству за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Кроме него задержан также начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Задержание произвели в Минске сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси.

При этом заместитель гендиректора «Беларуськалия» был задержан с поличным при получении пакета с деньгами от руководителя одной из коммерческих структур. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело, сообщает МВД Беларуси.

Сейчас все трое заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия. Проводится расследование обстоятельств коррупционной сделки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Польша отменяет визы «на закупы»
СК: в Гомеле найдена мертвой новорожденная девочка
В Минске 16-летняя девушка пропала, уйдя из больницы
Билет по 10 евро: «Белавиа» объявила акцию на некоторые маршруты
В витебский приют для животных привезли 21 кошку - все из одной квартиры
Александр Лукашенко поздравил детей с Новым годом
В Дзержинске трое пьяных избили милиционера
Автобус и троллейбус столкнулись на остановке в Минске
Возбудили уголовное дело по факту гибели тракториста в Малоритском районе
Кочанова встретилась с главой администрации Путина
Сегодня в Минске пройдет всебелорусская елка для пионеров
Елку около Дворца спорта в Минске назвали одной из лучших в Европе
В Витебске появилась елка-путешественница
Мужчина, который хотел отомстить виновнице гибели своего сына, искалечив ее, осужден на шесть лет
В Минском зоопарке умер зубренок, которому всем миром выбирали имя
Минздрав составил список обязательных для аптек лекарств
В Полоцке очевидцы спасли женщину на пожаре