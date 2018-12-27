Заместитель гендиректора «Беларуськалия» задержан за взятку в 10 тыс. долларов

В преступлении также подозревается начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства

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Должностные лица ОАО «Беларуськалий» задержаны за получение взятки. Речь идет о незаконном вознаграждении в размере 10 тысяч долларов США. Взятка предназначалась заместителю генерального директора предприятия по строительству за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Кроме него задержан также начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Задержание произвели в Минске сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси.

При этом заместитель гендиректора «Беларуськалия» был задержан с поличным при получении пакета с деньгами от руководителя одной из коммерческих структур. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело, сообщает МВД Беларуси.

Сейчас все трое заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия. Проводится расследование обстоятельств коррупционной сделки.