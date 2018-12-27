2018-12-27T16:39:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК: в Гомеле найдена мертвой новорожденная девочка

По одной из версий, малышку зажало диваном, на котором родители уложили ее спать
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле найдена мертвой новорожденная девочкаВ Гомеле найдена мертвой новорожденная девочкаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле следствие устанавливает причины смерти новорожденного ребенка. На днях родители в своей квартире обнаружили девочку мертвой. При этом обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, пока не выявлено, рассказали KP.BY в Управлении Следственного комитета по Гомельской области.

- Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку по факту смерти девочки проводит Гомельский городской отдел СК, - добавили в Управлении.

Неофициально известно, что младенец мог погибнуть от травм - по одной из версий, малышку зажало диваном, на котором родители уложили ее спать.

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