2018-12-27T17:08:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Польша отменяет визы «на закупы»

Новые требования к документам на визу в Польшу уточняются
Оксана БРОВАЧ
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Визы за покупками пользуются у белорусов популярностью.Визы за покупками пользуются у белорусов популярностью.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В соцсетях бурно обсуждают слухи о том, что консульские учреждения Польши с нового года перестанут выдавать визы за покупками. Это краткосрочные и многократные шенгенские визы С, которые пользуются популярностью у белорусов и особенно - у жителей приграничных регионов.

Для получения такой визы достаточно было к стандартному набору документов приложить заявление о намерении делать покупки в Польше - это при первом обращении. Последующие визы выдавали на основании документов, подтверждающих надлежащее использование визы - то есть оригиналов и копий бланков на возврат фактур VAT и Tax Free.

С 2 января визы за покупками выдаваться не будут. В визовых центрах Польши эту информацию подтверждают. Для обращения за визой рекомендуют выбрать другую цель из списка - цели «покупки» нет.

Слухи об отмене виз «на закупы» активно обсуждают в соцсетях.

Слухи об отмене виз «на закупы» активно обсуждают в соцсетях.

На сайте визового центра прописано еще одно нововведение. Теперь при обращении за визой независимо от цели нужно предоставить подтверждение использования транспорта - обратные билеты, договор с перевозчиком, копию свидетельства о регистрации авто, водительское удостоверение и т. п.

Новые требования к документам для виз разных целей еще уточняются, отмечают в визовом центре. В ближайшее время в посольстве Польши в Беларуси пообещали дать разъяснения по этому поводу.

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