Женщинам со сроком беременности от 12 недель запретили водить

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Министерство здравоохранения Беларуси издало новый перечень заболеваний, при которых запрещено управлять автомобилями и другими механическими транспортными средствами, а также противопоказаний к вождению. В частности, за руль запретили садиться женщинам при сроке беременности в 12 недель. Раньше беременным тоже запрещено было водить, но при беременности от 30 недель.

Кроме того, по постановлению Минздрава, противопоказаниями к управлению авто стали хроническая сердечная недостаточность H IIБ и H III по классификации Стражеско-Василенко, диплопия любой этиологии, дефекты костей черепа (12 кв.см и более) без оперативной пластики дефекта, синдром слабости синусового узла, синдром брадитахикардии, болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени. Также запретили водить онкобольным - при опухолях 4-й клинической группы. Об этом говорится в информации Национального правового интернет-портала.

Постановление Минздрава вступит в силу в январе - через 15 дней после официального опубликования.