2018-12-27T18:29:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске почти в два раза возросло количество преступлений в сфере IT

Увеличилось и число коррупционных преступлений
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Минске почти в два раза выросло количество преступлений в сфере ITВ Минске почти в два раза выросло количество преступлений в сфере ITФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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За январь-ноябрь в сфере высоких технологий зарегистрировано 1253 преступления. По сравнению с таким же периодом прошлого года рост составил 42,9 процента. Из всего числа 958 – хищение путем использования компьютерной техники, 229 – несанкционированный доступ к компьютерной информации, сообщил прокурор Минска Сергей Хмарук.

За этот период следственными подразделениями УСК по Минску было передано прокурору для направления в суд 201 уголовное дело по ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) и 7 дел по ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), пишет belta.by.

В 2018 году в столице зарегистрированы 840 коррупционных преступлений – это на 22 больше по сравнению с 2017 годом, сообщает агентство «Минск-Новости».

Наибольшее количество коррупционных преступлений совершено в сфере строительства, промышленности, транспорта и государственного управления.

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