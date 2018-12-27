Женщину из Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ

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О ВИЧ-положительном статусе 34-летняя женщина узнала в 2013 году. Ее сразу предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения заболевания, и уголовной ответственности за их нарушение. Однако от сексуальных контактов с мужчинами женщина отказываться не стала. При этом она не предупреждала их о своем заболевании, сообщил belta.by официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Лунинецкий РОСК возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по ст. 157 УК – заражение вирусом иммунодефицита человека. Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок от двух до семи лет. Рассматривается вопрос о заключении женщины под стражу.

За 2018 год за заражение ВИЧ-инфекцией на Брестчине возбуждено 10 уголовных дел в отношении четырех человек.