2018-12-27T20:15:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В небе над Минском вертолет МЧС переносил самолет

Экипаж перевозил фюзеляж самолета Як-40
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В небе над Минском вертолет МЧС переносил самолет. Фото с сайта МЧСВ небе над Минском вертолет МЧС переносил самолет. Фото с сайта МЧС
Изменить размер текста:

Вертолет Ми-26 ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС 27 декабря выполнил доставку на внешней подвеске крупногабаритного груза – фюзеляжа самолета Як-40 весом около 7800 килограммов. Груз переместили в филиал УГЗ МЧС Беларуси в Борисовский район из Минск-1.

Задачу выполнял опытный экипаж, имеющий специальную подготовку по транспортировке грузов массой до 20 тонн на внешней подвеске под руководством начальника авиации спасателей Тадеуша Курсевича.

Транспортировка такого крупногабаритного груза – уникальная операция, требующая высокой профессиональной подготовки как экипажа вертолета, так и авиационно-инженерного состава по подготовке груза и систем воздушного транспортного средства, отметили в МЧС.

Фюзеляж будет использоваться на полигоне оперативно-тактической подготовки спасателей, расположенном на территории филиала университета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Женщину из Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ
В Минске почти в два раза возросло количество преступлений в сфере IT
Женщинам со сроком беременности от 12 недель запретили водить
Польша отменяет визы «на закупы»
СК: в Гомеле найдена мертвой новорожденная девочка
Заместитель гендиректора «Беларуськалия» задержан за взятку в 10 тыс. долларов
В Минске 16-летняя девушка пропала, уйдя из больницы
Билет по 10 евро: «Белавиа» объявила акцию на некоторые маршруты
В витебский приют для животных привезли 21 кошку - все из одной квартиры
Александр Лукашенко поздравил детей с Новым годом
В Дзержинске трое пьяных избили милиционера
Автобус и троллейбус столкнулись на остановке в Минске
Возбудили уголовное дело по факту гибели тракториста в Малоритском районе
Кочанова встретилась с главой администрации Путина
Сегодня в Минске пройдет всебелорусская елка для пионеров
Елку около Дворца спорта в Минске назвали одной из лучших в Европе
В Витебске появилась елка-путешественница
Мужчина, который хотел отомстить виновнице гибели своего сына, искалечив ее, осужден на шесть лет
В Минском зоопарке умер зубренок, которому всем миром выбирали имя
Минздрав составил список обязательных для аптек лекарств
В Полоцке очевидцы спасли женщину на пожаре