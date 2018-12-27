В небе над Минском вертолет МЧС переносил самолет. Фото с сайта МЧС

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Вертолет Ми-26 ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС 27 декабря выполнил доставку на внешней подвеске крупногабаритного груза – фюзеляжа самолета Як-40 весом около 7800 килограммов. Груз переместили в филиал УГЗ МЧС Беларуси в Борисовский район из Минск-1.

Задачу выполнял опытный экипаж, имеющий специальную подготовку по транспортировке грузов массой до 20 тонн на внешней подвеске под руководством начальника авиации спасателей Тадеуша Курсевича.

Транспортировка такого крупногабаритного груза – уникальная операция, требующая высокой профессиональной подготовки как экипажа вертолета, так и авиационно-инженерного состава по подготовке груза и систем воздушного транспортного средства, отметили в МЧС.

Фюзеляж будет использоваться на полигоне оперативно-тактической подготовки спасателей, расположенном на территории филиала университета.