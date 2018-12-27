2018-12-27T20:45:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте за убийство вороны возбуждено уголовное дело

Устанавливается личность стрелка
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Бресте завели уголовное дело за убийство вороны. Фото с сайта pixabay.comВ Бресте завели уголовное дело за убийство вороны. Фото с сайта pixabay.com
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Неизвестный днем 26 октября выстрелил в ворону из пневматического оружия. Птица получила смертельное ранение и упала на территорию гимназии № 4.

В правоохранительные органы обратился директор гимназии. По его заявлению проводилась проверка, сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

26 декабря Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по материалам проверки возбудил дело по ст. 339-1 УК – жестокое обращение с животным.

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