2018-12-27T21:28:16+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси самозанятые смогут платить взносы в ФСЗН

Соответствующий указ подписал 27 декабря Александр Лукашенко
Надежда СЕРГЕЕВА
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Самозанятые белорусы смогут платить взносы в ФСЗНСамозанятые белорусы смогут платить взносы в ФСЗНФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Указ № 500 "О государственном социальном страховании" предоставляет право самозанятым физическим лицам, осуществляющим непредпринимательскую деятельность, участвовать в государственном социальном страховании.

Также изменяется порядок уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд соцзащиты населения для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов. Теперь взносы будут уплачиваться ими только за период фактического осуществления своей деятельности с получением дохода, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Указом урегулированы вопросы обеспечения прав и гарантий в области государственного социального страхования лиц, работающих в иностранных организациях на территории Беларуси, и граждан, которые оправданы судом и уголовное преследование против которых прекращено.

Кроме того, документом скорректированы отдельные нормы законодательных актов с учетом правоприменительной практики, а также в целях приведения их в соответствие с произошедшими изменениями в законодательстве.

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