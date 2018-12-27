2018-12-27T23:20:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Шуневич: Я их называю дырявыми. Извините меня за сленг

Министр внутренних дел дал интервью
Поделиться:
Министр внутренних дел в интервью сделал очередные резкие заявленияМинистр внутренних дел в интервью сделал очередные резкие заявленияФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Ведущий программы «Ничего личного» на ОНТ Марат Марков начал с того, что о министре внутренних дел Игоре Шуневиче часто вспоминают в контексте его высказываний о ЛГБТ.

— Я начну резко: существует определенная категория граждан (извините меня за может быть определенный сленг, но это мой термин, моя дефиниция). Я их называю дырявыми, — ответил Шуневич. — Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены, некоторые эти отверстия используют не по назначению, некоторые — действительно дыра, в образовании и в воспитании, в интеллекте, в культуре. Некоторые это все компилируют. Задача у них одна, и цель у них одна — это в очередной раз блеснуть в СМИ, в интернете, набрать определенное количество собачьих возгласов, лайков, ну и естественно получить гранты от своих закордонных кураторов, ну и удовлетворить свое болезненное эго.

Марков отметил, что министр может «хайпануть» на этой теме. Шуневич отреагировал так:

— Если моя формулировка разлетится, будет подхвачена, то я могу сказать только одно, что я, наверное, попал в точку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси самозанятые смогут платить взносы в ФСЗН
В Бресте за убийство вороны возбуждено уголовное дело
В небе над Минском вертолет МЧС переносил самолет
Женщину из Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ
В Минске почти в два раза возросло количество преступлений в сфере IT
В Беларуси женщинам разрешили водить на любом сроке беременности
Польша отменяет визы «на закупы»
СК: в Гомеле найдена мертвой новорожденная девочка
Заместитель гендиректора «Беларуськалия» задержан за взятку в 10 тыс. долларов
В Минске 16-летняя девушка пропала, уйдя из больницы
Билет по 10 евро: «Белавиа» объявила акцию на некоторые маршруты
В витебский приют для животных привезли 21 кошку - все из одной квартиры
Александр Лукашенко поздравил детей с Новым годом
В Дзержинске трое пьяных избили милиционера
Автобус и троллейбус столкнулись на остановке в Минске
Возбудили уголовное дело по факту гибели тракториста в Малоритском районе
Кочанова встретилась с главой администрации Путина
Сегодня в Минске пройдет всебелорусская елка для пионеров
Елку около Дворца спорта в Минске назвали одной из лучших в Европе
В Витебске появилась елка-путешественница
Мужчина, который хотел отомстить виновнице гибели своего сына, искалечив ее, осужден на шесть лет
В Минском зоопарке умер зубренок, которому всем миром выбирали имя
Минздрав составил список обязательных для аптек лекарств
В Полоцке очевидцы спасли женщину на пожаре