Шуневич: Я их называю дырявыми. Извините меня за сленг

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Ведущий программы «Ничего личного» на ОНТ Марат Марков начал с того, что о министре внутренних дел Игоре Шуневиче часто вспоминают в контексте его высказываний о ЛГБТ.

— Я начну резко: существует определенная категория граждан (извините меня за может быть определенный сленг, но это мой термин, моя дефиниция). Я их называю дырявыми, — ответил Шуневич. — Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены, некоторые эти отверстия используют не по назначению, некоторые — действительно дыра, в образовании и в воспитании, в интеллекте, в культуре. Некоторые это все компилируют. Задача у них одна, и цель у них одна — это в очередной раз блеснуть в СМИ, в интернете, набрать определенное количество собачьих возгласов, лайков, ну и естественно получить гранты от своих закордонных кураторов, ну и удовлетворить свое болезненное эго.

Марков отметил, что министр может «хайпануть» на этой теме. Шуневич отреагировал так:

— Если моя формулировка разлетится, будет подхвачена, то я могу сказать только одно, что я, наверное, попал в точку.