Погода на Новый год: мокрый снег, метель и около 0. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Природа преподносит нам свои новогодние сюрпризы уже с 28 декабря. В пятницу по Беларуси преобладает облачность, идет снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха от -3 до +2°С, по юго-западу +3...+5°С. В Минске ожидается в основном мокрый снег (вероятность осадков 80 - 90%). Слабые туман и гололед. Температура воздуха: утром около 0°С, днем около 0°С, вечером около 0°С, сообщает "Белгидромет".

31 декабря синоптики прогнозируют сплошную облачность, мокрый снег, днем ожидается метель. Температура воздуха около 0. Уже 1 января 2019 года столбик термометра опустится днем до -2°С.