2018-12-28T10:15:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на Новый год: мокрый снег, метель и около 0

31 декабря в Беларуси ожидается сильный снег, местами - метель
Эвика ОТТО
Поделиться:
Погода на Новый год: мокрый снег, метель и около 0.Погода на Новый год: мокрый снег, метель и около 0.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Природа преподносит нам свои новогодние сюрпризы уже с 28 декабря. В пятницу по Беларуси преобладает облачность, идет снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха от -3 до +2°С, по юго-западу +3...+5°С. В Минске ожидается в основном мокрый снег (вероятность осадков 80 - 90%). Слабые туман и гололед. Температура воздуха: утром около 0°С, днем около 0°С, вечером около 0°С, сообщает "Белгидромет".

31 декабря синоптики прогнозируют сплошную облачность, мокрый снег, днем ожидается метель. Температура воздуха около 0. Уже 1 января 2019 года столбик термометра опустится днем до -2°С.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Берестовицком районе Mercedes насмерть переехал лежащего на дороге мужчину
Ипэшникам разрешили платить взносы в Фонд соцзащиты пропорционально отработанному времени
Нацбанк выпустил монеты в 2 рубля с архитектурными памятниками Беларуси
Путин и Лукашенко встретятся в Москве 29 декабря
Гомельские таможенники задержали фуру с 20-тью тоннами горчицы
«Данные изменения не причинят неудобства»: посольство Польши в Минске про отмену виз за покупками
Беларусь отправляет в Сирию гуманитарную помощь
Накануне праздников ГАИ объявила День безопасности на дорогах
«Сегодня мы не победили это зло». Глава МВД объяснил, почему не смягчили антинаркотическую статью УК
Нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук перешел в «Тобол»
Шуневич: Я их называю дырявыми. Извините меня за сленг
В Беларуси самозанятые смогут платить взносы в ФСЗН
В Бресте за убийство вороны возбуждено уголовное дело
В небе над Минском вертолет МЧС переносил самолет
Женщину из Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ