Нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук перешел в «Тобол»

Контракт с казахским клубом лучший футболист Беларуси-2017 подписал на 2 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Контракт с казахским клубом лучший футболист Беларуси - 2017 подписал на 2 года

Изменить размер текста: A A

Об этом сообщила пресс-служба ФК «Тобол» на своем сайте.

За свою карьеру 29-летний Гордейчук шесть раз становился чемпионом Беларуси вместе с БАТЭ, трижды - обладателем Суперкубка и Кубка страны. Участник Лиги Европы - 2010/11 - Михаил забил гол «Пари Сен-Жермен» в первом домашнем матче 1/16 финала. А также Лиги чемпионов - 2011/12 - футболист отличился в домашнем матче против клуба «Экранас». Сильные стороны Гордейчука - открывания и завершение атак. Правда, почти весь прошлый сезон он пропустил из-за операции по удалению грыжи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

БАТЭ расстался с четырьмя игроками

В феврале с «Арсеналом», скорее всего, сыграет значительно обновленная команда - в Борисов едет очередная смена из Сербии (читать подробнее)