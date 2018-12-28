2018-12-28T12:39:17+03:00
Спорт
КП Беларусь

Нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук перешел в «Тобол»

Контракт с казахским клубом лучший футболист Беларуси - 2017 подписал на 2 года
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Контракт с казахским клубом лучший футболист Беларуси-2017 подписал на 2 года.Контракт с казахским клубом лучший футболист Беларуси-2017 подписал на 2 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Об этом сообщила пресс-служба ФК «Тобол» на своем сайте.

За свою карьеру 29-летний Гордейчук шесть раз становился чемпионом Беларуси вместе с БАТЭ, трижды - обладателем Суперкубка и Кубка страны. Участник Лиги Европы - 2010/11 - Михаил забил гол «Пари Сен-Жермен» в первом домашнем матче 1/16 финала. А также Лиги чемпионов - 2011/12 - футболист отличился в домашнем матче против клуба «Экранас». Сильные стороны Гордейчука - открывания и завершение атак. Правда, почти весь прошлый сезон он пропустил из-за операции по удалению грыжи.

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