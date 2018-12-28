«Сегодня мы не победили это зло». Глава МВД объяснил, почему не смягчили антинаркотическую статью УК

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- Статья 328 остается очень болезненной для многих. Были предложения о ее смягчении. Почему их не приняли? - спросил ведущий у министра.

- Убежден, что сегодня, во-первых, смягчения нашего законодательства не требуются. Сегодня закон содержит массу вариантного развития событий для судьи, когда он может с учетом личности, содеянного и т. д. выбирать степень и жесткость наказания. К тому же я убежден - это не только позиция МВД, это объективная реальность, и она такова, что ситуация с наркопреступностью сегодня не стала значительно легче или спокойнее. Страна является очень лакомой с точки зрения не только наркотрафика, но и рынка сбыта. Что касается определенных движений. Я бы здесь разделил проблему на две части. Конечно, часть матерей, родственников, которые входят в движение «Матери 328», преследуют одну цель - смягчение условий содержания или досрочного освобождения своих чад. Я их понимаю. Понимаю, что это большая беда в семье. Можно винить во многом всех и вся, но я бы все-таки немножечко, часть вины переложил и на них, они воспитывали этих детей. Да, государство должно обеспечить безопасную среду для недоступности наркотиков. Но… Есть и другая часть матерей - матери погибших от наркотиков детей, получившие инвалидов, наркозависимых. Они не выступают публично, они работают на профилактику, на реабилитацию. Еще раз подчеркиваю - сегодня мы не победили это зло. Наоборот, произошел рост организованных групп, которые привозят в нашу страну целые лаборатории по производству наркотиков, - заявил Шуневич.

Напомним, еще весной правительство Беларуси направило в парламент законопроект, в котором прописана корректировка статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков). Напомним, внести поправки в законодательство требовали матери осужденных за наркотики, которые проводили голодовку. В первом чтении законопроект был принят на весенней сессии парламента.

Голодовка активисток «Матчынага руху 328» началась 27 апреля и длилась 15 дней, голодали четырнадцать женщин. Они требовали более гуманного наказания по антинаркотическим статьям. С женщинами встречалась глава Администрации президента Наталья Кочанова.

Планировалось, что будет снижена нижняя граница ответственности в виде лишения свободы по частям 2 и 3 статьи 328 на два года: по части 2 - с пяти до трех, по части 3 - с восьми до шести лет. На заседании 20 декабря парламент одобрил во втором чтении внесение изменений в УК Беларуси, но без смягчения наказаний по «наркотической» 328-й статье УК. Поправки по этой статье были изъяты из документа.