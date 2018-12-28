Накануне праздников ГАИ объявила День безопасности на дорогах

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А 28 декабря сотрудники ГАИ проведут специальные мероприятия по профилактике аварий, совершенных в нетрезвом виде. Они посетят предприятия, а также усилят контроль на дорогах.

С января по ноябрь 2018 года задержано около 19,5 тысячи нетрезвых водителей. Из них более 900 человек повторно в течение года. По вине пьяных автолюбителей произошло 260 ДТП, в которых погибли 64 человека, еще 299 были травмированы.

За пьяное вождение в Беларуси предусмотрены штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на три года. Такое же наказание предусмотрено за передачу автомобиля пьяному и отказ от освидетельствования. В случае ДТП со смертельным исходом нетрезвому водителю грозят уголовная ответственность и до 10 лет лишения свободы, пишет "СБ. Беларусь сегодня".