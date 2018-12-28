2018-12-28T11:50:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь отправляет в Сирию гуманитарную помощь

Кроме одежды, обуви, продуктов и медикаментов в Сирию отправляется автомобильная техника
Наталья ПАРТОЛИНА
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Гуманитарную помощь в Сирию Беларусь отправляет уже пятый раз. Фото: МЧС.Гуманитарную помощь в Сирию Беларусь отправляет уже пятый раз. Фото: МЧС.
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28 декабря в Сирию отправляется гуманитарная помощь из Беларуси. Это уже пятый раз, когда Беларусь оказывает помощь Сирии, сообщает СТВ.

Решение об отправке очередной партии гуманитарной помощи в Сирию было принято 12 декабря 2018 года. Согласно постановлению Совмина №893, Беларусь отправляет в Сирию помощь без малого на миллион - на 988,79 тысяч рублей.

В арабскую республику отправились одежда, обувь, мебель, медикаменты, искусственные клапаны сердца, сухое молоко, тренажеры. Кроме того, сирийцам предоставляется автомобильная техника – два самосвала и автобус МАЗ.

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