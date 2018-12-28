2018-12-28T12:10:15+03:00
Общество
КП Беларусь

«Данные изменения не причинят неудобства»: посольство Польши в Минске про отмену виз за покупками

Польша унифицирует перечень документов для получения шенгенской визы
Оксана БРОВАЧ
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Вместо виз за покупками останутся только туристические.Вместо виз за покупками останутся только туристические.Фото: Оксана БРОВАЧ
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- Изменения, которые вводятся со 2 января 2019 года, носят чисто технический характер, их цель – еще большая открытость на нужды граждан Республики Беларусь, въезжающих в Польшу, а также въезжающих через Польшу в другие страны-члены Шенгенского соглашения. Гражданам Республики Беларусь, подающим документы на получение визы, данные изменения не причинят неудобства, - комментирует Мартин Войцеховски, первый советник посольства Республики Польша в Минске.

В консульствах Польши белорусы получают почти половину всех шенгенских виз в Беларуси. В диппредставительстве отмечают, что отмена виз за покупками - это скорее бюрократическая процедура. Польша унифицирует требования к документам на визу, чтобы они были едиными для всех консульских учреждений стран-членов Шенгенского соглашения, которые выдают визы в Беларуси.

Теперь в визовый центр или консульство Польши даже тем, кто собирается ехать за покупками, нужно будет обращаться за туристической визой. И по общим требованиям к списку документов для таких виз потребуется предоставить подтверждение бронирования гостиницы в Польше на время пребывания там или договор аренды жилого помещения.

- Технические изменения положительно повлияют на удовлетворение высокого спроса на шенгенские визы, которые выдают консульские учреждения Республики Польша в Беларуси, - заключают в посольстве Польши.

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