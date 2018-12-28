Гомельские таможенники задержали фуру с 20-тью тоннами горчицы

Приправу из России в Беларусь везли без фитосанитарного сертификата. Фото: ТК РБ

Приправу из России в Беларусь везли без фитосанитарного сертификата

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Фуру Iveco задержали в Добрушском районе Гомельской области. Водитель не смог предоставить нужный сертификат, при себе он имел только международную товара-транспортную накладную. Однако в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза каждая партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, перемещаемая по территории государств ЕАЭС, сопровождается фитосанитарным сертификатом. Он выдается уполномоченным органом государства места отправления.

Гомельская таможня конфисковала груз – стоимость 20,5 тонн горчицы оценили в 29 тысяч белорусских рублей. Таможней проводится проверка в отношении перевозчика в соответствии с частью 4 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.