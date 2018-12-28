2018-12-28T12:28:52+03:00
Политика
КП Беларусь

Путин и Лукашенко встретятся в Москве 29 декабря

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию 29 декабря
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Путин и Лукашенко встретятся в Москве 29 декабря. Фото: БелтаПутин и Лукашенко встретятся в Москве 29 декабря. Фото: Белта
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В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря, пишет belta.by.

Напомним, накануне, 24 декабря, белорусский президент заявил, что российская сторона не выполнила своих обещаний по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр в нефтедобывающей отрасли. Мол, вышеупомянутая договоренность была согласована на уровне двух правительств, и обе стороны уже были готовы к подписанию всех договоров. «Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны», - заявил Лукашенко.

О чем 25 декабря договорились президенты? В ходе встречи Лукашенко и Путин заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в белорусско-российских отношениях (читать далее).

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