2018-12-28T12:36:50+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк выпустил монеты в 2 рубля с архитектурными памятниками Беларуси

Внимательно проверяйте сдачу, вдруг получится собрать коллекцию?
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Вот такие красивые коллекционные монеты в 2 рубля появились в Беларуси! ФОТО: НацбанкВот такие красивые коллекционные монеты в 2 рубля появились в Беларуси! ФОТО: Нацбанк
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Нацбанк уже давно выпускает памятные монеты: например, с известными белорусскими деятелями культуры, разными видами спорта, знаками Зодиака и так далее. Но монеты эти из драгоценных металлов, и стоят они соответствующе.

А в пятницу, 28 декабря Нацбанк выпустил в обращение новую серию коллекционных монет «Архiтэктурная спадчына Беларусi». Но это обычные монетки в 2 рубля, которыми можно спокойно расплачиваться в магазинах, просто вместо герба на оборотной стороне отчеканены известные архитектурные памятники страны. А именно - Мирский замок, Несвижский замок, дворец Румянцевых-Паскевичей, Каменецкая вежа, Свято-Никольский монастырь в Могилеве и Софийский собор в Полоцке. Каждая из «архитектурных» монет выпущена тиражом в 25 000 экземпляров. Так что внимательно смотрите сдачу, а вдруг попадется коллекционная монетка?

Они, кстати, существуют во многих странах. Например, в США есть монетки в 25 центов, посвященные каждому из штатов. Их даже можно собирать в специальные книжечки. А страны, где в ходу евро, чеканят на монетах свои архитектурные памятники, и их потом можно встретить в разных уголках Европы.

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