Ипэшникам разрешили платить взносы в Фонд соцзащиты пропорционально отработанному времени

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В четверг, 27 декабря президент подписал указ «О государственном социальном страховании». В нем прописан принцип «не работаешь - не платишь», который чиновники анонсировали уже давно. Касается он ипэшников, адвокатов и нотариусов, которые работают на себя, а значит, должны сами платить и взносы в Фонд соцзищаты. Раньше им приходилось платить эти взносы независимо от того, работают они сейчас или нет, но новый указ разрешает делать взносы пропорционально отработанному времени. Но при этом нужно помнить, что в страховой стаж, который нужен для начисления пенсии, тоже пойдет только то время, когда вы уплачивали взносы.

Кроме того, теперь взносы в Фонд соцзащиты смогут делать и самозанятые. То есть те, кто не регистрируется в качестве предпринимателя, но платит единый налог. Для них это не обязательно, но те, кто хочет однажды получать пенсию от государства, могут себе ее обеспечить.