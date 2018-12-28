В Берестовицком районе Mercedes насмерть переехал лежащего на дороге мужчину

Пешеход лежал на проезжай части без светоотражающих фликеров. По предварительной информации, мужчина был пьян

Изменить размер текста: A A

27 декабря около 7 вечера в агрогородке Конюхи Берестовицкого района 44-летняя женщина Mercedes наехала на мужчину, лежащего на ее полосе движения. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия, а также возможность предотвращения водителем наезда будут установлены в ходе расследования дела, сообщает пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома.