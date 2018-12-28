2018-12-28T13:20:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Берестовицком районе Mercedes насмерть переехал лежащего на дороге мужчину

Пешеход лежал на проезжай части без светоотражающих фликеров. По предварительной информации, мужчина был пьян
Эвика ОТТО
Поделиться:
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Изменить размер текста:

27 декабря около 7 вечера в агрогородке Конюхи Берестовицкого района 44-летняя женщина Mercedes наехала на мужчину, лежащего на ее полосе движения. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия, а также возможность предотвращения водителем наезда будут установлены в ходе расследования дела, сообщает пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ипэшникам разрешили платить взносы в Фонд соцзащиты пропорционально отработанному времени
Нацбанк выпустил монеты в 2 рубля с архитектурными памятниками Беларуси
Путин и Лукашенко встретятся в Москве 29 декабря
Гомельские таможенники задержали фуру с 20-тью тоннами горчицы
«Данные изменения не причинят неудобства»: посольство Польши в Минске про отмену виз за покупками
Беларусь отправляет в Сирию гуманитарную помощь
Накануне праздников ГАИ объявила День безопасности на дорогах
«Сегодня мы не победили это зло». Глава МВД объяснил, почему не смягчили антинаркотическую статью УК
Нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук перешел в «Тобол»
Погода на Новый год: мокрый снег, метель и около 0
Шуневич: Я их называю дырявыми. Извините меня за сленг
В Беларуси самозанятые смогут платить взносы в ФСЗН
В Бресте за убийство вороны возбуждено уголовное дело
В небе над Минском вертолет МЧС переносил самолет
Женщину из Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ