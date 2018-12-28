КП Беларусь
Брестчанка на Hyundai сбила студента на пешеходном переходе
17-летний юноша госпитализирован с закрытой травмой головы, сотрясением головного мозга
17-летний юноша госпитализирован с закрытой травмой головы, сотрясением головного мозга. Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома.
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ДТП произошло вечером 27 декабря на улице Сальникова напротив дома №33. 30-летняя женщина сбила на нерегулируемом пешеходном переходе студента строительного колледжа. 17-летний парень был также обозначен световозвращающими элементами. В результате ДТП у юноши диагностированы закрытая сочетанная травма головы, повреждение мягких тканей лица, подозрение на травматическое повреждение головного мозга. Он госпитализирован в центральную городскую больницу, сообщает belta.by.