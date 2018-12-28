В Минске насмерть разбился студент. Он делал селфи на фасаде здания 5-го этажа

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Тело студента обнаружили под окнами общежития по улице Свердлова в Минске. По данным следователей, компания молодых людей собралась накануне вечером в одной из комнат на 5-м этаже - студенты выпивали спиртные напитки. Периодически молодые люди развлекались - вылезали из окон и делали селфи. Один из парней, увлекающейся паркуром, решил забраться на фасад здания, чтобы сделать эффектный снимок ( фотографии изъяты и приобщены к материалу проверки). Первый раз у парня получилось вернуться обратно в комнату, а вот вторая попытка (он вышел на подоконник общей кухни) закончилась трагедией - студент 2-го курса сорвался с высоты. Следователи провели осмотр места падения, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили участников вечеринки. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает официальный представитель СК РБ Юлия Гончарова.