2018-12-28T15:34:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске насмерть разбился студент. Он делал селфи на фасаде здания 5-го этажа

Трагедия произошла ночью 28 декабря. 18-летний парень разбился во время вечеринки
Эвика ОТТО
Поделиться:
Трагедия произошла ночью 28 декабря. 18-летний парень разбился во время вечеринки. Фото: СК РБТрагедия произошла ночью 28 декабря. 18-летний парень разбился во время вечеринки. Фото: СК РБ
Изменить размер текста:

Тело студента обнаружили под окнами общежития по улице Свердлова в Минске. По данным следователей, компания молодых людей собралась накануне вечером в одной из комнат на 5-м этаже - студенты выпивали спиртные напитки. Периодически молодые люди развлекались - вылезали из окон и делали селфи. Один из парней, увлекающейся паркуром, решил забраться на фасад здания, чтобы сделать эффектный снимок ( фотографии изъяты и приобщены к материалу проверки). Первый раз у парня получилось вернуться обратно в комнату, а вот вторая попытка (он вышел на подоконник общей кухни) закончилась трагедией - студент 2-го курса сорвался с высоты. Следователи провели осмотр места падения, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили участников вечеринки. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает официальный представитель СК РБ Юлия Гончарова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Через белорусско-российскую границу ехала фура с гранатами
Мишель и Барак Обама вызывают у американцев наибольшее восхищение
В Лунинце за организацию наркопритона студента осудили на 5,5 года колонии
С 1 января 2019 года в Беларуси вырастет базовая величина
Брестчанка на Hyundai сбила студента на пешеходном переходе
В Берестовицком районе Mercedes насмерть переехал лежащего на дороге мужчину
Ипэшникам разрешили платить взносы в Фонд соцзащиты пропорционально отработанному времени
Нацбанк выпустил монеты в 2 рубля с архитектурными памятниками Беларуси
Путин и Лукашенко встретятся в Москве 29 декабря
Гомельские таможенники задержали фуру с 20 тоннами горчицы
«Данные изменения не причинят неудобства»: посольство Польши в Минске про отмену виз за покупками
Беларусь отправляет в Сирию гуманитарную помощь
Накануне праздников ГАИ объявила День безопасности на дорогах
«Сегодня мы не победили это зло». Глава МВД объяснил, почему не смягчили антинаркотическую статью УК
Нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук перешел в «Тобол»
Погода на Новый год: мокрый снег, метель и около 0
Шуневич: Я их называю дырявыми. Извините меня за сленг
В Беларуси самозанятые смогут платить взносы в ФСЗН
В Бресте за убийство вороны возбуждено уголовное дело
В небе над Минском вертолет МЧС переносил самолет
Женщину из Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ