2018-12-28T16:36:55+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 1 января 2019 года в Беларуси вырастет базовая величина

Базовая вырастет до 25,5 белорусского рубля
Анна РЫБЧИНСКАЯЭвика ОТТО
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Базовая вырастет до 25,5 белорусского рубля.Базовая вырастет до 25,5 белорусского рубля.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года №956. Сейчас базовая величина составляет 24,5 бел.руб. Таким образом, она вырастет на один рубль. От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат. Последний раз базовая величина менялась 1 января 2018 года - тогда она увеличилась с Br23 до Br24,5, сообщает belta.by.

Что после этого изменится для белорусов? Например, чуть больше станут штрафы. Безбилетникам придется платить от 12 руб. 75 коп. до 25 руб. 50 коп. (от 0,5 до 1 базовой). Это на 0,5 - 1 рубля больше, чем раньше. Штраф за неправильную парковку, который составляет одну базовую, вырастет на 1 рубль (до 25 руб. 50 коп.), а за повторное нарушение, которое оценивают уже в две базовые, - на 2 рубля (до 51 руб.).

Помимо штрафов, вырастут и различные государственные пошлины. Например, заключение брака подорожает на 1 рубль (до 25 руб. 50 коп.), развод - на 2 (до 51 руб.). Заменить паспорт тоже будет стоить дороже на 1 руб., а если срочно - то на все 3.

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