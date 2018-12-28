2018-12-28T17:09:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лунинце за организацию наркопритона студента осудили на 5,5 года колонии

18-летнего парня взяли под стражу в зале суда
Эвика ОТТО
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В Лунинце за организацию наркопритона студента осудили на 5,5 года колонии.В Лунинце за организацию наркопритона студента осудили на 5,5 года колонии.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Молодой человек жил с бабушкой в городке Микашевичи Лунинецкого района, пока его мама была на заработках в России. В одной из квартир - пустующей - парень организовал наркопритон. С мая этого года он неоднократно приглашал туда своих друзей. И, находясь в состоянии наркотического опьянения, бесплатно раздавал марихуану несовершеннолетним. После употребления студент прятал все в ящике на балконе. Поэтому бабушка, которая периодически приходила в квартиру, ничего подозрительного не замечала. В начале августа в квартире правоохранители провели обыск. Они обнаружили и изъяли марихуану и сопутствующие приспособления. Сам молодой человек до этого употребил наркотики.

Суд Лунинецкого района признал юношу виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 332 (организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ) и ч. 2 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, пишет belta.by.

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