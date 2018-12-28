2018-12-28T17:43:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Через белорусско-российскую границу ехала фура с гранатами

Фрукты без фитосанитарного контроля выявили таможенники
Наталья ПАРТОЛИНА
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Гранаты везли без сертификата фитосанитарного контроля. Фото: Витебская таможня.Гранаты везли без сертификата фитосанитарного контроля. Фото: Витебская таможня.
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Попытка ввезти в Россию восемь тонн гранатов без фитосанитарного контроля пресечена витебскими таможенниками. Совместно с милиционерами из Россонского РОВД таможенники остановили около деревни Юховичи автопоезд «Мерседес», груженый гранатами. Автопоездом управлял гражданин Российской Федерации. На фрукты у него не было товаросопроводительных документов, в том числе отсутствовал фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность гранатов.

- Витебская таможня начала административный процесс по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь, - рассказали в пресс-группе Витебской таможни. - На водителя может быть наложено взыскание в виде штрафа в размере до тридцати базовых величин.

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