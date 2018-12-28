Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь на новогоднем балу

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Первый Республиканский новогодний бал для молодежи состоялся 28 декабря. Президент Беларуси Александр Лукашенко станцевал на нем вальс с "Мисс Беларусь - 2018" Марией Василевич.

На открытии бала глава государства признался, что рад видеть во Дворце Независимости талантливых, нарядных и одухотворенных молодых людей, пишет belta.by.

– Благодаря вам этот всегда строгий зал Дворца Независимости сегодня становится неофициальным, нарядным и торжественным, – сказал президент.

Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь. Фото с сайта belta.by

Новогодний бал в его классическом представлении проводят на официальном уровне в Беларуси первый раз.

– Тогда подобные светские мероприятия являлись для молодых людей чуть ли не единственным местом для общения. Сегодня таких мест достаточно. Но знаете, настоящего человека можно рассмотреть, только глядя в глаза. Я очень надеюсь, что вы найдете здесь себе хороших, надежных друзей, и это будет началом хорошей традиции суверенной и независимой Беларуси, – добавил Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что присутствующие на балу молодые люди оказались во Дворце Независимости не благодаря случаю или удаче. Было приглашено почти 300 студентов и старшеклассников, добившихся особых успехов в учебе, творчестве и спорте, научной и общественной деятельности. Среди них стипендиаты специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели президентских стипендий, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты многочисленных творческих международных и республиканских конкурсов и фестивалей.