2018-12-28T19:28:28+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Бресте планируют создать IT-кластер

Он будет находиться в районе проспекта Республики
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Бресте хотят создать IT-кластер. Фото с сайта pixabay.comВ Бресте хотят создать IT-кластер. Фото с сайта pixabay.com
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По словам председателя горисполкома Александра Рогачука, сами айтишники готовы вкладывать деньги в это строительство.

В уходящем году экспорт компьютерных услуг вырос в 1,6 раза и составил без малого $15 млн - это третья позиция в общей структуре экспорта услуг брестчан, пишет belta.by.

– Это очень хорошая тенденция. Брест абсолютно подходит для этой сферы. Руководитель одной такой компании привел пример: из 5 млрд пользователей по всему миру 3 млрд человек пользуются программными продуктами, сделанными этой фирмой в Бресте. Это очень серьезное направление, – подчеркнул Александр Рогачук.

Всего за 2018 год брестчане экспортировали услуг на $200 млн 70% в общем объеме составляют международные перевозки. На втором месте - строительная отрасль, ее специалисты заработали на внешних рынках $34 млн. Недостаточно быстрыми темпами растет экспорт туристических услуг, который превысил $3 млн.

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