Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут. Фото из архива КП

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Молодые люди должны помнить, что их дом – это то место, где они родились, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря, пишет belta.by.

– Вы живете в очень интересном мире и в очень интересное время. Для вас открыто все, но помните: ваш дом – это тот клочок земли, на котором вы родились. Это ваша страна, это Беларусь. Я не агитирую вас привязаться к Беларуси и ни в коем случае не выходить за пределы вашей страны. Но помните: где бы вы ни были, больше, чем дома, вас нигде не ждут. И вам всегда-всегда захочется вернуться домой. И если домой захочется, значит, вы - настоящие белорусы. И я вам буду желать только этого, – сказал президент.

Александр Лукашенко допустил, что власть и молодежь, возможно, не всегда понимают друг друга. Но это, по его мнению, естественно.

– Я бы сказал, это в стиле классических взаимоотношений старших и младших, отцов и детей. В целом, и это главное, мы с вами смотрим в одном направлении – в будущее нашей Беларуси, – пояснил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что абсолютно в этом убежден, потому что в уходящем году много общался с молодежью и эти встречи не обманули его ожиданий.

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