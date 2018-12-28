2018-12-28T21:13:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах прапорщика, избившего солдата, приговорили к заключению

Приговор не вступил в законную силу
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Барановичах прапорщика, избившего солдата, приговорили к заключениюВ Барановичах прапорщика, избившего солдата, приговорили к заключениюФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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28 декабря суд Барановичского района и г. Барановичи в выездном судебном заседании на территории войсковой части 25886 в Барановичах рассмотрел уголовное дело по обвинению прапорщика в совершении насилия над военнослужащими, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемый проходил военную службу в должности старшины роты материально-технического обеспечения радиотехнической бригады Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, в воинском звании «прапорщик». Находясь в состоянии алкогольного опьянения он хотел показать свое мнимое превосходство над военнослужащими срочной службы. Нарушив уставные правила взаимоотношений между военнослужащими, он применил в отношении двух военнослужащих срочной службы физическое насилие. А именно, прапорщик нанес удары по различным частям тела нескольким рядовым. Одному он причинил легкие телесные повреждения и телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья, а второму – побои.

Обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 443 УК, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также он должен выплатить штраф в доход государства в сумме 2450 рублей.

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