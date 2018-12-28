Виктор Лукашенко поздравил многодетную семью в Глусском районе

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Помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко с семьей во время акции "Наши дети" посетил детский дом семейного типа Альфреда и Тамары Савиных в агрогородке Заелица Глусского района. Многодетная семья воспитывает семь приемных детей и еще пять собственных дочерей, пишет belta.by.

Виктор Лукашенко с женой и детьми привез игрушки, сувениры и сладости – постарались учесть пожелание каждого.

– Мы часто бываем в гостях и уже не первый год принимаем активное участие в благотворительной акции "Наши дети". Но, что нас особенно у вас поразило, - это горящие счастьем глаза детей, которые дружны и с удовольствием общаются. Вы все по-своему талантливы, а вместе вы большая сила, как и наше государство, в котором главной опорой является семья, – поделился впечатлениями Виктор Лукашенко.

По словам жены Виктора Лилии Лукашенко, их семья не случайно выезжает каждый год в регионы, поскольку Минск перенасыщен различными новогодними мероприятиями.

– Новый год – особенный праздник. Каждый хочет почувствовать эту особенную новогоднюю атмосферу. Я хочу пожелать всем детям уверенности и веры в себя, успехов во всех начинаниях, как и не бояться пробовать что-то новое и достигать поставленных целей, – пожелал сын Виктора Лукашенко Александр.