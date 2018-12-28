2018-12-28T21:27:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Виктор Лукашенко поздравил многодетную семью в Глусском районе

Семья Лукашенко привезла подарки – игрушки, сувениры и сладости
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Виктор Лукашенко поздравил многодетную семью в Глусском районе. Фото с сайта belta.byВиктор Лукашенко поздравил многодетную семью в Глусском районе. Фото с сайта belta.by
Изменить размер текста:

Помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко с семьей во время акции "Наши дети" посетил детский дом семейного типа Альфреда и Тамары Савиных в агрогородке Заелица Глусского района. Многодетная семья воспитывает семь приемных детей и еще пять собственных дочерей, пишет belta.by.

Виктор Лукашенко с женой и детьми привез игрушки, сувениры и сладости – постарались учесть пожелание каждого.

– Мы часто бываем в гостях и уже не первый год принимаем активное участие в благотворительной акции "Наши дети". Но, что нас особенно у вас поразило, - это горящие счастьем глаза детей, которые дружны и с удовольствием общаются. Вы все по-своему талантливы, а вместе вы большая сила, как и наше государство, в котором главной опорой является семья, – поделился впечатлениями Виктор Лукашенко.

По словам жены Виктора Лилии Лукашенко, их семья не случайно выезжает каждый год в регионы, поскольку Минск перенасыщен различными новогодними мероприятиями.

– Новый год – особенный праздник. Каждый хочет почувствовать эту особенную новогоднюю атмосферу. Я хочу пожелать всем детям уверенности и веры в себя, успехов во всех начинаниях, как и не бояться пробовать что-то новое и достигать поставленных целей, – пожелал сын Виктора Лукашенко Александр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Барановичах прапорщика, избившего солдата, приговорили к заключению
Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут
В Бресте планируют создать IT-кластер
Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь на новогоднем балу
Через белорусско-российскую границу ехала фура с гранатами
Мишель и Барак Обама вызывают у американцев наибольшее восхищение
В Лунинце за организацию наркопритона студента осудили на 5,5 года колонии
С 1 января 2019 года в Беларуси вырастет базовая величина
В Минске насмерть разбился студент. Он делал селфи на фасаде здания 5-го этажа
Брестчанка на Hyundai сбила студента на пешеходном переходе
В Берестовицком районе Mercedes насмерть переехал лежащего на дороге мужчину
Ипэшникам разрешили платить взносы в Фонд соцзащиты пропорционально отработанному времени
Нацбанк выпустил монеты в 2 рубля с архитектурными памятниками Беларуси
Путин и Лукашенко встретятся в Москве 29 декабря
Гомельские таможенники задержали фуру с 20 тоннами горчицы
«Данные изменения не причинят неудобства»: посольство Польши в Минске про отмену виз за покупками
Беларусь отправляет в Сирию гуманитарную помощь
Накануне праздников ГАИ объявила День безопасности на дорогах
«Сегодня мы не победили это зло». Глава МВД объяснил, почему не смягчили антинаркотическую статью УК
Нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук перешел в «Тобол»
Погода на Новый год: мокрый снег, метель и около 0
Шуневич: Я их называю дырявыми. Извините меня за сленг
В Беларуси самозанятые смогут платить взносы в ФСЗН
В Бресте за убийство вороны возбуждено уголовное дело
В небе над Минском вертолет МЧС переносил самолет
Женщину из Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ