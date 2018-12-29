2018-12-29T08:50:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Национальный аэропорт Минск встретил своего 4,5-миллионного пассажира

Перед новым годом здесь установили очередной рекорд
Полина СВЕТЛОВА
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Им стал китаец, который работает в Минске. Фото:Национальный аэропорт МинскИм стал китаец, который работает в Минске. Фото:Национальный аэропорт Минск
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Этим 4,5-миллионным пассажиром стал мужчина из Китая, Сюминь Ян, он прилетел в Минск из Пекина.

- Я очень люблю Беларусь. А в Минске работаю и могу сказать, что это очень красивый город с воспитанными жителями, в котором всегда спокойно и уютно,- говорит Сюминь Ян.-. Благодаря безвизовому режиму большое количество китайских туристов имеют возможность посещать столицу Беларуси и наслаждаться приятной атмосферой этого города. Знаю, что в Беларуси наступает Новый 2019 год, поэтому хочу пожелать белорусскому народу, а также пассажирам Национального аэропорта Минск здоровья, счастья и процветания. С Новым годом!

Миллионный пассажир прилетел в Национальный аэропорт Минск 25 декабря 2008 года, 2-миллионный пассажир – 21 ноября 2013 года, 3-миллионный пассажир – 10 ноября 2016 года, 4-миллионный пассажир – 19 декабря 2017 года.

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