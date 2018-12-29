2018-12-29T10:48:48+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сербский нападающий Неманья Милич стал игроком БАТЭ

Его предыдущим клубом была "Црвена Звезда"
Полина СВЕТЛОВА
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Интерес со стороны БАТЭ к нему возник еще прошлым летом. Фото: ФК БАТЭИнтерес со стороны БАТЭ к нему возник еще прошлым летом. Фото: ФК БАТЭ
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В интервью корреспонденту пресс-службы “желто-синих” Неманья рассказал, что интерес со стороны БАТЭ к нему возник еще прошлым летом.

- Я знал, что БАТЭ - очень серьезный клуб, решающий большие задачи. Его постоянные участия в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы не прошли мимо моего внимания. К сожалению, летом я не смог перебраться в борисовскую команду. Но безмерно рад, что БАТЭ не отказался от идеи заполучить меня и предоставил второй шанс. Когда поступило новое предложение, я уже не мешкал с принятием решения - сразу ответил согласием.

Новому игроку 28 лет, его первым профессиональным клубом стал белградский ОФК. Неманья выступал за юношескую, юниорскую и молодежную сборные Сербии. Им интересовались селекционеры "Ливерпуля" и "Астон Виллы".

Летом 2013-го Неманья перебрался в "Спартак" из Суботицы. В начале 2017-го стал играть в составе "Црвены Звезды", провел там 47 официальных матчей.

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