Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом

Это будет уже вторая встреча за последние 5 дней

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В Москве президенты двух стран продолжат обсуждать вопросы белорусско-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства. Напомним, прошедшие 25 декабря в Москве переговоры президентов Беларуси и России к конкретным договоренностям не привели.

Беседа в Кремле продолжалась с небольшими перерывами почти четыре часа. Но после завершения переговоров президенты не сделали никаких заявлений. В центре обсуждения были вопросы интеграции двух стран, сотрудничества в энергетике и тема изменений в российском налоговом законодательстве и ее влияния на экономику Беларуси.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что президенты договорились создать рабочую группу из членов правительств двух стран для обсуждения вопросов интеграции и аспектов, которые остались нерешенными. Тогда Александр Лукашенко и Владимир Путин запланировали еще одну встречу.