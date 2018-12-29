2018-12-29T10:47:12+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом

Это будет уже вторая встреча за последние 5 дней
Полина СВЕТЛОВА
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Президенты встречались в Кремле 25 декабря. Фото: kremlin.ruПрезиденты встречались в Кремле 25 декабря. Фото: kremlin.ru
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В Москве президенты двух стран продолжат обсуждать вопросы белорусско-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства. Напомним, прошедшие 25 декабря в Москве переговоры президентов Беларуси и России к конкретным договоренностям не привели.

Беседа в Кремле продолжалась с небольшими перерывами почти четыре часа. Но после завершения переговоров президенты не сделали никаких заявлений. В центре обсуждения были вопросы интеграции двух стран, сотрудничества в энергетике и тема изменений в российском налоговом законодательстве и ее влияния на экономику Беларуси.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что президенты договорились создать рабочую группу из членов правительств двух стран для обсуждения вопросов интеграции и аспектов, которые остались нерешенными. Тогда Александр Лукашенко и Владимир Путин запланировали еще одну встречу.

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