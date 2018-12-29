В центре Минска накануне Нового года ограничат движение

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Водителям в эти дни стоит планировать маршрут заранее - передвигаться по центру города будет проблематично. Так, временно ограничат движение на улице Энгельса (на участке от проспекта Независимости до улицы Интернациональной) и на улице Интернациональной (на участке от улицы Я. Купалы до улицы Ленина).

С 22.00 31 декабря общественный транспорт не будет высаживать и забирать пассажиров на остановке «Дворец спорта», которая находится на четной стороне проспекта Победителей.

В последний день года ограничат въезд на территорию, прилегающую к зонам гуляний: ко Дворцу спорта возле большой и малой арены, к Октябрьской площади, к Минской городской ратуше, к «Чижовке-Арене», к местам, где будут проходить районные мероприятия.

Инспекторы ГАИ усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы.

Кстати, в новогоднюю ночь поезда в минском метро будут ходить до 4 утра с интервалом 6 минут.