2 января начнется суд по делу о смерти 19-летней студентки от передозировки

В незаконном обороте наркотиков по этому делу обвиняют 7 человек

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4 августа компания из восьми молодых людей собралась на вечеринку в минской квартире. Четверым из них на тот момент еще не исполнилось 18. Как сообщали в Следственном комитете, целью "вечеринки" было употребление психотропа, купленного накануне. Родителей девушки в это время не было дома.

Ребята подготовились заранее: психотроп расфасовали с помощью электронных весов в пустые капсулы от медпрепаратов. Каждому из компании предназначалось по две капсулы с наркотиком. По одной они употребили сразу, а к остальным планировали перейти позже.

Внезапно девушке, в квартире которой собралась компания, стало плохо. Ей вызвали "скорую", но врачам спасти 19-летнюю студентку не удалось. Троих участников вечеринки еще в августе заключили под стражу.

Дело будет рассматривать суд Первомайского района Минска, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова. Первое заседание назначено на 2 января.