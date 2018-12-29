В новогоднюю ночь поезда в минском метро будут ходить до 4 утра с интервалом 6 минут

Лучше заранее купить жетоны и проездные, чтобы не стоять в очередях Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А 1 января метро будет работать по графику воскресных дней

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Станции метро "Октябрьская", "Немига", "Фрунзенская", "Купаловская" (вход со стороны проспекта Независимости через станцию "Октябрьская") закроются для пассажиров в 4.15, сообщили в Минском метрополитене.

Вестибюль станции "Купаловская" со стороны улицы К. Маркса 31 декабря не будет принимать пассажиров с 21.00, все остальные станции закроются 1 января в 4.00. А 30 и 31 декабря, 1 января поезда будут ходить по графику воскресных дней.

Минский метрополитен рекомендует заранее покупать жетоны и проездные билеты, использовать бесконтактный способ оплаты - с помощью банковских карточек.

Кстати, ГАИ в новогодние праздники ограничит движение в центре города, подъехать на машине к зонам гуляний в новогоднюю ночь тоже будет сложно. Поэтому накануне Нового года рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

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