В Витебске «Хонда» влетела в грузовик, двухлетний ребенок спасся благодаря детскому креслу

Машину смяло при столкновении, но двухлетний ребенок не пострадал - он был в детском кресле. Фото: ГАИ.

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В Витебске на улице Зеленогурской столкнулись два автомобиля. Как сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома, в одном из авто был двухлетний ребенок. Малыш не пострадал только потому, что находился в детском кресле.

Авария случилась 28 декабря около 11.45. Легковой автомобиль «Хонда» столкнулся с грузовикм ГАЗ на перекрестке. За рулем легковушки был 32-летний житель Витебска, грузовиком управлял 49-летний мужчина. На заднем сиденье «Хонды» в детском автокресле был ребенок. Он не пострадал. Оба водителя тоже отделались испугом – после осмотра медики отпустили их домой.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.