2018-12-29T12:32:42+03:00
В мире
КП Беларусь

В Египте взорвали автобус с туристами

Погибло четыре человека
Полина СВЕТЛОВА
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По версии следствия, атаку совершили террористы. Фото:Global Look Press/Ahmed GomaaПо версии следствия, атаку совершили террористы. Фото:Global Look Press/Ahmed Gomaa
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Туристический автобус подорвали в районе пирамид Гизы в Каире, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. Во время движения автобуса по одной из автотрасс недалеко от пирамид Гизы сработало самодельное взрывное устройство, которое заложили у заграждения рядом с дорогой. Предполагается, что бомбу заложили террористы. Ее привели в действие дистанционно.

Как пишет британское издание The Independent, в результате взрыва погибли три вьетнамских туриста. По дороге в больницу скончался египетский гид, сопровождавший группу. Ранены 11 туристов и водитель автобуса.

Всего в автобусе ехали 14 вьетнамских туристов. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули рассказал, что автобус изменил курс и отклонился от безопасного маршрута, который охраняется полицией. Почему водитель поехал этой дорогой, еще предстоит выяснить. Полиция проводит расследование.

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