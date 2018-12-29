Убил дядю, обстрелял автомобиль, угрожал прохожим

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13 августа в минской квартире по проспекту Рокоссовского 31-летний мужчина, который раньше уже был судим, выстрелил из самодельной винтовки в своего дядю. Стрелявший был пьян. После этого он ушел из квартиры, позвонил в милицию - его задержали, сообщает Следственный комитет.

В квартире нашли больше 20 патронов, нарезной ствол и рамку с рукояткой однозарядного пистолета. Следователи установили, что 53-летний сосед по подъезду сбыл обвиняемому эти предметы и не раз принимал на хранение огнестрельное оружие.

Пьяные дебоши задержанный мужчина устраивал и раньше. В 2017 году он выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета по припаркованному во дворе автомобилю, а еще не раз, с применением того же оружия, из окна квартиры угрожал прохожим.

В феврале 2009 года мужчина разбил стекло в автомобиле ВАЗ 2109, запустил двигатель и ездил на чужой машине по Минску.

Мужчина вину признал, ему предъявлено обвинение в угоне, хулиганстве, незаконном приобретении, изготовлении, хранении, перевозке огнестрельного оружия, убийстве. Сейчас он под стражей.

Действия 53-летнего соседа квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия) Уголовного кодекса, мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.