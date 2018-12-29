2018-12-29T14:55:59+03:00
Политика
КП Беларусь

Пресс-секретарь президента России: Речь об объединении России и Беларуси в одно государство не идет

По словам Пескова, речь идет о "движении навстречу друг другу"
Ирина АВИДОВА
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Президенты Беларуси и России дважды за неделю обсудили интеграцию.Президенты Беларуси и России дважды за неделю обсудили интеграцию.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Кремле вновь заверили, что речь об объединении России и Беларуси в одно государство не идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

- Конечно, речь не идет о каком-то присоединении (Беларуси к России в одно государство, - Ред.), - отметил он. Речь идет о "движении навстречу друг другу".

По словам Пескова, Москва будет считать успешным такой результат переговоров двух лидеров, который позволит совершить "еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений".

- Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция, - подчеркнул он. - Кроме того, есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон.

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В Кремле заверили, что речи об объединении России и Беларуси в одно государство не идет (Читать далее)

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