2018-12-29T14:47:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

"Шел по центру проезжей части". В Пинске машина наехала на пешехода

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, пешеход в больнице
Полина СВЕТЛОВА
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Машина вылетела в кюветМашина вылетела в кюветФото: Павел МАРТИНЧИК
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Поздно вечером 28 декабря жительница деревни Мохро Ивановского района возвращалась домой со стороны Пинска на автомобиле "Опель Астра". 22-летняя водитель наехала на пешехода, который шел по центру проезжей части. Фликера на нем не было. В результате ДТП машина съехала в кювет и перевернулась, рассказали в ГАИ Брестской области. 42-летний пешеход получил травмы, его госпитализировали в Пинскую центральную больницу. Он 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Проводится проверка.

ГАИ напоминает, что в темноте пешеходам нужно обозначать себя фликерами.

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