"Шел по центру проезжей части". В Пинске машина наехала на пешехода

Изменить размер текста: A A

Поздно вечером 28 декабря жительница деревни Мохро Ивановского района возвращалась домой со стороны Пинска на автомобиле "Опель Астра". 22-летняя водитель наехала на пешехода, который шел по центру проезжей части. Фликера на нем не было. В результате ДТП машина съехала в кювет и перевернулась, рассказали в ГАИ Брестской области. 42-летний пешеход получил травмы, его госпитализировали в Пинскую центральную больницу. Он 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Проводится проверка.

ГАИ напоминает, что в темноте пешеходам нужно обозначать себя фликерами.