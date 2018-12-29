В минском дворе из снега вылепили свинью и покрасили в розовый цвет

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Накануне Нового года минчане создают настроение и себе, и другим. Во дворе дома по улице Ольшевского, 41, например, появилась необычная скульптура из снега. Не какой-нибудь там банальный снеговик, а целая свинья. Розовая. "Скульпторы" были внимательны к деталям: сделали свинье и глаза, и брови, и коричневый пятачок. На шею символу будущего года повесили мишуру. Хрюша получилась упитанной. Если смотреть на нее сбоку, кажется, что она удивленно глядит вдаль.

До покраски. Фото: Георгий Колдун

Свиньи в этом году - одна краше другой. Вспомним, например, свинку из Кореличей.

Актеры, особенно свинья, выглядели незабываемо. Фото: shliah.by

Костюмы актеров, которые приехали в Сморгонь поздравлять детей, повеселили не только ребят, но и всех, кто увидел эти жизнерадостные фото в интернете.