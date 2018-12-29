КП Беларусь
В Дзержинске в собственном доме убили пожилую пару
Подозреваемый - местный животновод, мотив преступления сейчас выясняют следователи
В милицию позвонил сын убитых. Фото: Следственный комитет
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Вечером 28 декабря сын пришел навестить своих родителей - 74-летнего отца и 75-летнюю маму - и нашел их убитыми.
Вскоре по подозрению в убийстве задержали 33-летнего местного жителя, который работает животноводом, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Сейчас с подозреваемым работают следователи. По изъятым с места происшествия следам и предметам назначены экспертизы. Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".