В Дзержинске в собственном доме убили пожилую пару

Изменить размер текста: A A

Вечером 28 декабря сын пришел навестить своих родителей - 74-летнего отца и 75-летнюю маму - и нашел их убитыми.

Вскоре по подозрению в убийстве задержали 33-летнего местного жителя, который работает животноводом, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Сейчас с подозреваемым работают следователи. По изъятым с места происшествия следам и предметам назначены экспертизы. Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".