2018-12-29T16:18:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Дзержинске в собственном доме убили пожилую пару

Подозреваемый - местный животновод, мотив преступления сейчас выясняют следователи
Полина СВЕТЛОВА
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В милицию позвонил сын убитых. Фото: Следственный комитетВ милицию позвонил сын убитых. Фото: Следственный комитет
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Вечером 28 декабря сын пришел навестить своих родителей - 74-летнего отца и 75-летнюю маму - и нашел их убитыми.

Вскоре по подозрению в убийстве задержали 33-летнего местного жителя, который работает животноводом, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Сейчас с подозреваемым работают следователи. По изъятым с места происшествия следам и предметам назначены экспертизы. Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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